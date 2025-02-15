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حسام بدراوي: نقف خلف القيادة المصرية في موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين

02:44 م السبت 15 فبراير 2025

حسام بدراوي

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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسام بدراوي، إن وثيقة القاهرة تعكس قوة المجتمع المدني المصري، مشيرًا إلى أن موقف الشعوب يعطي دفعة قوية للمفاوض في السلطة.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني" تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان".

وأوضح "بدراوي"، أن حقوق الإنسان التي يتباهى بها الغرب أظهرت أحداث غزة أنها غير حقيقية، مؤكدًا أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية المصرية في موقفها القوي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

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الدكتور حسام بدراوي وثيقة القاهرة تهجير الفلسطينيين
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