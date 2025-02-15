استعدادًا لصيف 2025.. وزير الري يوجه بتطهير الترع وتوفير الاحتياجات المائية في قنا

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كتب- أحمد السعداوي:

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، إلى محافظة قنا، لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة .

وكان في استقبال الوزير الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة في ما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، حيث أكد سويلم قيام الوزارة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بنطاق محافظة قنا .

وتفقد سويلم يرافقه الدكتور عبد الحليم موقع أعمال تطهيرات ترعة الكلابية، وسحارة مصرف حجازة أسفل ترعة الكلابية ك ٢.٦٥٠، ونطاق الحماية أمام سحارة مصرف حجازة، ومحطة رفع الشنهورية، وأعمال تطوير كورنيش النيل بقنا .

وأكد سويلم حرصه على متابعة كل مشروعات الوزارة بالمحافظات؛ للاطمئنان على معدلات تنفيذ المشروعات طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، ومتابعة أعمال تطهيرات الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع في إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل .

ووجه سويلم بسرعة إزالة نواتج التطهيرات من جسور مصرف فاو القبلي بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وقيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة الدائمة لتطهير ونظافة النطاق الواقي أمام مدخل سحارة مصرف حجازة؛ لضمان عدم انسداد السحارة بأي مخلفات قد تكون موجودة بمصرف حجازة .

جدير بالذكر أن عملية تطوير كورنيش النيل بقنا تقع بالبر الأيمن لنهر النيل بطول ١٢٠٠ متر، ويتم تنفيذها تحت إشراف إدارة حماية النيل بقنا ومديرية الإسكان بقنا، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل ٩٨٪.

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