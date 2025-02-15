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25 صورة لإطلاق مؤتمر "وثيقة القاهرة" لرفض التهجير القسري

01:36 م السبت 15 فبراير 2025
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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود بكار:

انطلقت اليوم السبت، 15 فبراير، فعاليات مؤتمر "وثيقة القاهرة لرفض التهجير.. صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان"، الذي ينظمه مجلس الشباب المصري بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، وذلك بهدف التأكيد على رفض التهجير القسري باعتباره انتهاكًا للقوانين الدولية، وتعزيز دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان.

مناقشات حول الأبعاد القانونية والإنسانية للتهجير

تناول المؤتمر في جلساته النقاشية التداعيات القانونية والإنسانية لظاهرة التهجير القسري، وكيفية مواجهتها على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات الحقوقية في الحد من هذه الممارسات وضمان التزام الدول بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.

شخصيات بارزة ومشاركة واسعة

انعقد المؤتمر في قاعة نجيب محفوظ بمقر جريدة الأهرام وسط القاهرة، بحضور نخبة من الشخصيات الحقوقية وخبراء القانون الدولي، من بينهم الدكتور حسام بدراوي، والسفيرة مشيرة خطاب، وباسل عادل، رئيس حزب الوعي، والمهندس حسام الدين علي، نائب رئيس حزب الوعي، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الملف.

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