مصرع عامل بالكهرباء صعقًا.. وإجراءات عاجلة من الشركة القابضة

كتب- محمد صلاح:

بدأت اليوم لجنة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس مدحت عثمان، رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، عملها في قطاع توزيع كهرباء سوهاج، لمراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك عقب وفاة موظف بكهرباء طهطا أثناء عمله.

متابعة ميدانية وتحقيقات مستمرة

وفقًا لمصدر مسؤول، فإن اللجنة ستبقى لمدة يومين داخل قطاع توزيع كهرباء سوهاج، حيث ستقوم بجولات ميدانية مكثفة لمتابعة الإجراءات الوقائية المتبعة في الإدارات والهندسات التابعة للقطاع.



ويهدف ذلك، بحسب تصريحات المصدي إلى مصراوي، إلى تفادي وقوع حوادث مشابهة تهدد حياة العاملين، والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية خلال عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال.

تعليمات صارمة بتطبيق معايير السلامة

أكد المصدر، أن هناك تعليمات وتوجيهات مشددة بشأن الالتزام الصارم بمنظومة السلامة والصحة المهنية بجميع المناطق، مع التأكيد على توعية العاملين بكيفية اتباع إجراءات الأمن والسلامة أثناء أداء مهامهم اليومية، لا سيما خلال أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال الكهربائية.

تفاصيل الحادث المؤسف

يُذكر أن عاملًا في العقد السادس من عمره لقي مصرعه نتيجة تعرضه للصعق الكهربائي أثناء إصلاح الخطوط الكهربائية في دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.



وقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول المدعو "م. م. ح"، 56 عامًا، إلى مستشفى طهطا العام، حيث تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما تم فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الحادث وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

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