تدشين رواية "مراد العارف" لأحمد صبري أبو الفتوح بمنتدى المستقبل

كتب- محمد شاكر:

يستأنف منتدى المستقبل للفكر والإبداع، ندوته الأدبية والنقدية، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 18 فبراير 2025 في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

حيث يدشن المنتدى رواية (مراد العارف) للكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والناقد أحمد الفيتوري، والدكتور محمد محيي الدين، وتدير الندوة الروائية إنجي همام.

وقد صدرت رواية (مراد العارف) حديثا عن دار (الشروق) في القاهرة.

ويعد أحمد صبري أبو الفتوح أحد أبرز الروائيين المصريين في السردية العربية الراهنة، وقد أصدر من قبل روايات عديدة من بينها ( ملحمة السراسوة) بأجزائها المتعددة، و( جمهورية الأرضين)، و( طائر الشوك)، و( أجندة سيد الأهل)، و( برسكال)، و( تاريخ آخر للحزن)، و(حكايات من جنازة بوتشي)، و( صاحب العالم)، فضلا عن مجموعته القصصية ( وفاة المعلم حنا).

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد اهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

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