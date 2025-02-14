رئيس "القومي للمرأة" ضمن أقوى 20 شخصية نسائية عربية في "فوربس"

القاهرة - أ ش أ

هنأ المجلس القومي للمرأة، وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، لاختيارها ضمن قائمة "أقوى 20 شخصية نسائية عربية في القطاع الحكومي بالشرق الأوسط"، وفق تصنيف مجلة فوربس العالمية.

وأعرب المجلس في بيان له، اليوم، عن فخره واعتزازه بهذا الاختيار المستحق، الذي يعكس مسيرة عمار الحافلة بالإنجازات في العمل الحكومي، متمنياً لها المزيد من النجاح والتوفيق في دعم وتمكين المرأة المصرية.

جدير بالذكر أن المستشارة أمل عمار تعد أول قاضية تترأس المجلس القومي للمرأة، ورابع رئيسة له. حصلت على ليسانس الحقوق عام 1992، وحاصلة على ماجستير في قانون الأعمال الدولية، وتدرجت في العديد من المناصب، منها عضو بالنيابة الإدارية، وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فض المنازعات وحماية الطفل.

كما كانت ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، وتولت مناصب بارزة، منها رئيسة استئناف بمحكمة قنا، ورئيسة محكمة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالإضافة إلى منصب مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

إلى جانب ذلك، شغلت عمار منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وكانت أول مصرية تفوز بهذا المنصب عام 2019. كما مثّلت مصر في انتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد للفترة 2020-2022، بعد انتخابها في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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