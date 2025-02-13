آسما إبراهيم تكشف حقيقة إجرائها لعملية تجميل - (فيديو)

كتب- عمرو صالح:

كشفت الإعلامية آسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" الذي يذاع عبر قناة القاهرة والناس، عن حقيقة إجرائها لعمليات تجميل قبل ظهورها على الشاشة.

وقالت "أسما"، خلال لقائها في برنامج منّا وفينا، على قناة "المشهد": "لم أجر أي عمليات تجميل طوال حياتي واقصى تجميل أجريته كان في شفتي، مشيرة إلى أنها صغيرة السن ولا تحتاج لأي عمليات تجميل للظهور بشكل مناسب على الشاشة.

وتطرقت إبراهيم للحديث عن علاقتها الزوجية وقالت: "محمد جوزي لا يمكن يخونني وأنا مقدرش أعيش من غيره وتعرض لمحاولات إغراء قبل كده على مواقع التواصل الاجتماعي وكان ييجي يقولي".

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء عن تعديلات الإيجار القديم: ستكون هناك فترة انتقالية

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء يكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع بعد زيادة المرتبات