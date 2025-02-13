أسما إبراهيم: شخص قريب مني لعب في دماغي وكان سبب طلاقي

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم أن شخصًا مقربًا منها كان سببًا رئيسيًا في انفصالها عن زوجها في بداية زواجهما، مؤكدة أنها اعتبرت ذلك خطأً تعلمت منه.

وقالت أسما، خلال برنامج "منا وفينا" على قناة "المشهد": "كان فيه حد قريب مني لعب في دماغي، وأثر على قراراتي، وكان سببًا في طلاقي، للأسف كان شخصًا مقربًا جدًا، لكني اعتبرتها غلطة وتعلمت منها".

وأضافت: "عندما يكون هناك شخص يحاول إقناعك بأشياء غير صحيحة ويبعدك عن شريك حياتك، خاصة عندما تكوني صغيرة ومندفعة، فمن السهل التأثر، ولكن بعد التجربة، قررت ألا أسمح لأحد بالتدخل في حياتي مرة أخرى".

وأوضحت أن طليقها هو من كشف لها الحقيقة، قائلة: "في البداية لم أصدقه، لكن مع مرور الوقت أدركت الأمر، وكل شخص يخطئ في حق غيره سينال جزاءه في النهاية".

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء عن تعديلات الإيجار القديم: ستكون هناك فترة انتقالية

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية