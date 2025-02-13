وزير الأوقاف ينعى عضوًا بلجنة مراجعة المصحف

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، الشيخ سلامة كامل جمعة، عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف، الذي بذل جهدًا مشكورًا في خدمة كتاب الله عز وجل.

وأوضح في بيان له، اليوم، أن الشيخ سلامة كامل جمعة ترك أثرًا طيبًا في مجال مراجعة المصحف الشريف، وأسهم بعلمه وجهده في الحفاظ على دقة طباعة كتاب الله.

وتقدَّم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدَّمه في ميزان حسناته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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