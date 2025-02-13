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"أشرف عبد الفتاح"رئيسا لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا

08:37 ص الخميس 13 فبراير 2025

أشرف عبد الفتاح

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كتب - محمد صلاح

أصدرت المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قرارًا بتعيين المهندس اشرف عبد الفتاح بمنصب رئيس لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة، بعد شغر المنصب بتصعيد المهندس محمد رياض لتولي منصب العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

شغل "عبد الفتاح " رئاسة قطاع الخطوط والكابلات بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا حتي صدر قرار ترقيته لشغل رئاسة المنطقة.

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أشرف عبد الفتاح نطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا لكهرباء لمهندس منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا
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