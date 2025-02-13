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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 أمشير

04:00 ص الخميس 13 فبراير 2025
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    طقس مائل للبرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 10 صورة
    طقس مائل للبرودة
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، 6 أمشير.

حالة الطقس اليوم

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد نشاطًا للرياح، على كافة الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس اليوم الخميس يشهد فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الصغرى اليوم الخميس

وتكون درجات الحرارة الصغرى اليوم الخميس، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: 9 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 9 درجات مئوية.

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