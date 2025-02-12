"حماية المستهلك": ثبات الأسعار وتوفر السلع في الأسواق استعدادا لشهر رمضان

أ ش أ

قال المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إسلام الجزار، إن ثبات أسعار المنتجات والسلع خلال الفترة المقبلة دون زيادة، وتوفرها بكميات كبيرة في الأسواق استعدادا لشهر رمضان.

وأضاف متحدث جهاز حماية المستهلك في مداخلة مع برنامج "صباح البلد" - المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء - "أن ثبات الأسعار يرجع إلى أن كل المتغيرات الاقتصادية التي كانت تبنى عليها زيادة الأسعار غير موجودة، لذلك تم التنسيق مع الغرف التجارية والسلاسل التجارية الكبيرة بالتأكيد على عدم زيادة الأسعار"، مناشد المواطنين بعدم تخزين السلع حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة في الأسعار.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك لديه خطة واضحة بضبط الأسواق وأسعار السلع، تتضمن جولات ميدانية في مختلف المحافظات والتنسيق مع المحافظين وأجهزة الدولة المعنية كوزارة التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة، للتأكد من وفرة وإتاحة السلع خاصة السلع السبعة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الجهاز استقبل نحو 200 ألف شكوى خلال العام الماضي، و1050 شكوى زيادة غير مبررة للأسعار، ويتم التعامل مع أي ممارسة سلبية أو زيادة غير مببرة لأسعار السلع أو عدم الإعلان عنها أوعدم التزام التاجر بالبيع بالأسعار المعلنة، بالتحويل للنيابة، فتلك المخالفات واضحة وصريحة في قانون حماية المستهلك.

اقرأ أيضًا:

لو هتحجز شقة.. 3 مشروعات جديدة يمكن التقديم فيها خلال الأيام المقبلة -صور

موعد قرعة شقق جنة وسكن مصر ودار مصر والإسكان المتميز

أحدث صور لشقق سكن لكل المصريين بالعاشر من رمضان

أحدث صور للشقق.. 7 معلومات عن حي جاردن سيتي العاصمة الإدارية الجديدة