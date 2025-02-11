مصادر: مصر أبدت استيائها من التصريحات الإسرائيلية والأمريكية بشأن القضية الفلسطينية

كتب - محمد شاكر:

قالت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر تبدي استياءها من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن القضية الفلسطينية.

وشددت المصادر على رفض مصر لتوطين سكان غزة، مع التمسك بموقفها الثابت في هذه القضية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصادر قولها: "مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر".

وتشدد مصر على أن أي حلول للأزمة يجب أن تضمن بقاء سكان قطاع غزة داخل أراضيهم، بحسب المصادر.