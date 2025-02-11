أمين الفتوى: البخل يؤدي إلى انهيار الحب بين الزوجين

كتبت - داليا الظنيني:

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البخل من أكثر الصفات التي تكرهها المرأة في الرجل، مشيرًا إلى أن هذه الصفة قد تقتل العلاقة وتؤدي إلى انهيار الحب بين الزوجين.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن المرأة تفضل دائمًا الرجل الجواد الكريم، الذي يشاركها حتى بالقليل مما يملك، موضحًا أن البخل يُغلق قلب المرأة ويُميت الحب، إذ تجد الرجل البخيل ينفق على نفسه ولا يهتم بزوجته أو أولاده.

وقال: "إذا كان الرجل يُظهر كرمه ولو بالقليل مما لديه، فذلك يعبر عن حبه واهتمامه بها، والمرأة تُحب الرجل الذي يكرمها مما أعطاه الله، ولكن دون إسراف".

وأشار إلى الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد أهمية الإنفاق على الأسرة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة صدقة على أهلك"، كما قال: "أفضل دينار ينفقه الإنسان هو الذي ينفقه على أهله"، مؤكدًا أن ذلك يعكس المسؤولية والاهتمام بالعائلة.

وأكد أهمية الإنفاق على الأولاد والأهل، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، مشيرًا إلى أن حجب المال عن الأسرة أمر محرم في الإسلام.

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