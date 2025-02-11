أول رد من التعليم على إحالة مدير مدرسة ومعلمين في مطروح للتحقيق

كتب- أحمد الجندي:

قررت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إحالة مدير مدرسة السوينات للتعليم الأساسي وبعض المعلمين إلى جهات التحقيق، بسبب الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية والتقصير الإداري.

وجاء القرار خلال جولتها التفقدية لمدارس الساحل غرب المحافظة، حيث تابعت تنفيذ مبادرة "مدرستي تكتب وتقرأ بطلاقة"، التي تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن المعلمين الذين تلقوا تدريبًا على تنفيذ المبادرة لم يطبقوها مع الطلاب.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه كان من المفترض توزيع قطعة إملائية على الطلاب في أول يوم دراسي، لكن ذلك لم يتم، مما استدعى إحالة مدير المدرسة والمعلمين المقصرين إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

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