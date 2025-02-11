الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد العزبي.. غدا

كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى، ندوة بعنوان "محمد العزبى سلطان الموال"، احتفالا بذكرى ميلاده وتستضيف أرملته إحسان على محمد، والشاعر محمد العسيرى، وتديرها الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين.

ويتخلل الندوة فقرة فنية لمركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، تضم مجموعة من أعمال الفنان الكبير، وذلك فى السابعة مساء غد الأربعاء ١٢ فبراير على المسرح الصغير.

جدير بالذكر أن الفنان محمد العزبى ولد في ٢٠ فبراير ١٩٣٨ ويعد من أبرز مطربى الأغنية الشعبية، نجح فى تحقيق مكانة متميزة في غناء الموال الشعبى وصلت به لقلوب وأذواق الجماهير بمختلف الفئات، تميز صوته بنبرة من الشجن العذب، انضم لفرقة رضا ومن أبرز أغنياته «الأقصر بلدنا»، و«فانوس رمضان»، و«إزى الصحة»، و«حتشبسوت»،

وقد اكتسبت أغنيته «عيون بهية» شهرة خاصة بمصر والبلاد العربية، والتى كتبها الشاعر محمد حمزة ولحنها الموسيقار بليغ حمدى ورحل عن عالمنا فى ٥ فبراير عام ٢٠١٣ .

اقرأ أيضا:

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

السيسي يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي

التطبيق 1 مارس.. إشادة برلمانية بزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص: يُحسن معيشة المواطنين

بعد جدل شريف مدكور.. ما السورة التي تنجي من عذاب القبر؟