خالد البلشي: طالبنا الحكومة بزيادة بدل التكنولوجيا والتدريب 30%

كتبت - داليا الظنينى:

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن الأسباب التي دفعته للترشح مجددًا في انتخابات نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استفاد منها الصحفيون.

وأضاف البلشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود،في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على قناة "صدى البلد"، أن قضية الحريات ورد اعتبار المهنة كانت من أهم الملفات التي عمل عليها طوال فترة توليه النقابة، موضحًا أنه قام بزيادة البدل الصحفي مرتين خلال العامين الماضيين، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الصحفيين.

وأشار البلشي إلى أن المجلس الحالي للنقابة نجح في إعادة تفعيل مشروع مدينة الصحفيين بعد توقف دام 15 عامًا، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية في العديد من المشروعات التي استفاد منها الصحفيون.

وتابع: فتحت النقابة أبوابها لجموع الصحفيين في الفترة الماضية، وسعت بجدية مع المؤسسات الصحفية لزيادة مرتبات الصحفيين، معتبرًا أن هذه الخطوات تساهم في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين.

وتطرق البلشي للحديث عن مشروع تعيين الصحفيين المؤقتين، الذي يعتبره من أبرز الملفات التي يتم العمل عليها حاليًا، وقال: إن النقابة تواصل جهودها لحل قضايا الصحفيين في قضايا الحريات، كما أعلن عن تقديمه طلبًا لمجلس الوزراء لزيادة 30% من بدل التدريب والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الرد الذي تلقاه كان بتوصية دراسة الأمر.

وفي ختام حديثه، نوه البلشي إلى أنه استقبل الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح المنافس في انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن المنافسة بين المرشحين تركز على خدمة الصحفيين وتوفير كافة احتياجاتهم، مؤكدًا أنه لا مانع لديه من الحزمة الاقتصادية التي حصل عليها عبد المحسن سلامة طالما أنها ستخدم الصحفيين

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