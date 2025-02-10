السيسي يوافق على تعديل اتفاقية تخص «قناة السويس» بقرار جمهوري

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر، قرارًا جمهوريًا رقم 184 لعام 2024، أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تفاصيل القرار الجمهوري

نصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

موافقة مجلس النواب

كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال جلسته التي عُقدت في 13 يناير 2025، على قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024، بشأن تعديل الاتفاقية، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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