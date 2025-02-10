رفع الحد الأدنى للأجور.. توجيه عاجل لموظفي القطاع الخاص في حال عدم الحصول على 7000 جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول أن المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور تُفرض عليها غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، وذلك وفقًا لقرار صادر في عهد وزير العمل الأسبق محمد سعفان، مشيرًا إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال المخالف بشأنهم.

تضاعف الغرامة في حالة الإصرار على المخالفة

أضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، أنه في حالة استمرار المنشأة في مخالفة القرار وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، يتم مضاعفة الغرامة المقررة.

عدم تطبيق العقوبات حتى الآن

أشار المصدر، إلى أن هذا القرار لم يُطبق على أي منشأة منذ إصداره وحتى الوقت الحالي، رغم سريانه قانونيًا.

تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة

أوضح المصدر أن الجهات المختصة بصدد تطبيق العقوبات المالية على شركات القطاع الخاص التي لن تلتزم بقرار المجلس القومي للأجور خلال الفترة المقبلة، في إطار تشديد الرقابة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق العاملين.

إجراءات ضد الشركات المخالفة لقرار الحد الأدنى للأجور

في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن العاملين في القطاع الخاص الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للأجور كاملًا، يحق لهم التقدم بشكوى رسمية إلى مديرية العمل المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد المصدر في تصريحات لمصراوي، على أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تمتنع عن تنفيذ القرار، لضمان حقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لما أقره المجلس القومي للأجور.

يذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر أمس الأحد الموافق 9 فبراير 2025، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

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