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مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد

12:04 م الإثنين 10 فبراير 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، عضو المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق معه في دعوى ضده بالسويس.

وأرجع المجلس قراره لـ"توافر شبهة الكيدية".

وشهدت الجلسة استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب، موضحًا أن الدعوى تتعلق بتوجيه اتهام إلى النائب جمال عبيد من جانب أحد الأشخاص بسبّه.

وتابع أن الشاكي كان خصمًا للنائب في الانتخابات، مما يشير إلى توافر شبهة الكيدية، وبالتالي رفضت اللجنة طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب.

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مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد الدكتور حنفي جبالي
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