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معبر رفح يستقبل 50 مصابًا فلسطينيًا لتلقي العلاج في مصر

01:46 م السبت 01 فبراير 2025

معبر رفح يستقبل 50 مصابًا فلسطينيًا لتلقي العلاج ف

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كتب- محمد أبو بكر:

استقبل معبر رفح 50 مصابًا فلسطينيًا لتلقي العلاج في مصر، وذلك ضمن الدفعة الرابعة لصفقة تبادل الأسرى.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

ودخلت الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير 2025، وتستمر المرحلة الأولى منها 42 يومًا، تفرج حماس خلالها عن 33 محتجزًا إسرائيليًّا، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيرًا فلسطينيًّا.

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