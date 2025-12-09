إعلان

مجدي أحمد علي عن فؤاد نجم: له فهم خاص للعلاقات الإنسانية

كتب : محمد شاكر

08:02 م 09/12/2025
تصوير - إسلام فاروق:

ثمَّن المخرج مجدي أحمد علي، عضو مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، دعم رجل الأعمال نجيب ساويرس للجائزة، قائلاً: "كل عام يمر أتعجب من استمرار جائزة أحمد فؤاد نجم".


وأضاف مجدي، خلال حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية مساء الثلاثاء: كان "نجم" غريبًا في فهم العلاقات الإنسانية، لأنه عاش نصف عمره في السجون، وكان يهاجم الأشخاص، وفي بعض المواقف يظهر حبًا جارفا على المستوى الإنساني.


وذكر "علي" أن "نجم" هاجم الشاعر الكبير صلاح جاهين، وعندما مرض جاهين كتب قصيدة رائعة أسعدته، كذلك هاجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعندما توفي كان نجم في السجن، ومع ذلك نعاه بقصيدة مهمة.


وأكمل "علي": كثير من الناس تتساءل: ما الذي جمع أحمد فؤاد نجم بنجيب ساويرس، هذا الرأسمالي، مع هذا الشاعر الذي يعيش في مساكن الزلزال؟.. إنها العلاقات الإنسانية التي كان نجم يفهمها بشكل مختلف، وفور وفاته ثمن فكرة نجيب ساويرس بإقامة جائزة شعر العامية باسم أحمد فؤاد نجم لاكتشاف أصوات شعرية جديدة مثل نجم وربما أكثر.

مجدي أحمد علي فؤاد نجم العلاقات الإنسانية شعر العامية

