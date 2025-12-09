إعلان

ننشر القائمة الكاملة لجوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

كتب : محمد شاكر

07:51 م 09/12/2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    نجيب ساويرس في حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية
  • عرض 19 صورة
    نجيب ساويرس في حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير - إسلام فاروق:
أقيم مساء الثلاثاء، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية لعام 2025، بحضور عدد من الشخصيات العامة والثقافية.

وسلّم رجل الأعمال نجيب ساويرس الجوائز للفائزين، إذ فاز بالجائزة الأولى الشاعر محمد مرعي عن ديوان "رسالة من العزل".

وفيما يلي ننشر القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز:
* بشيرة محب عن ديوان "ملوش زي"

* محمد مرعي عن ديوان "رسالة من العزل"

* دنيا سعيد عن ديوان "بسكوت مسلَّح"

* نورا عايد عن ديوان "الفاتورة"

* منى رؤوف عن ديوان "دوشة في ضلوع البيت"

* رضا عبد النبي عن ديوان "سيرة ذاتية لصبية في العشرين"

* أحمد خالد السباعي عن ديوان "خطوة تانية للنجوم"

* مايكل عادل عن ديوان "على سفر"

* إسلام معتوق عن ديوان "صولو"

* زينب محمد عن ديوان "النداهة"

وفي مجال النقد الأدبي، فاز السعيد المصري عن دراسته بعنوان: "جماليات السرد الشعري وتفاصيله في جداريات سعيد شحاتة الشعرية".

يبلغ إجمالي قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع شعر العامية 300 ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه بالتساوي على العشر الأوائل، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل، ولا يجوز تقسيمها.

أما جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية فبلغت قيمتها 50 ألف جنيه للفائز، ولا يجوز تقسيمها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد فؤاد نجم شعر العامية مؤسسة ساويرس نجيب ساويرس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
حكم بالإعدام في أقل من 10 أيام.. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية