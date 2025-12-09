ننشر القائمة الكاملة لجوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

ساويرس: فؤاد نجم كان عبقرياً.. ودفع فاتورة مواقفه

تصوير - إسلام فاروق:

أقيم مساء الثلاثاء، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية لعام 2025، بحضور عدد من الشخصيات العامة والثقافية.

وسلّم رجل الأعمال نجيب ساويرس الجوائز للفائزين، إذ فاز بالجائزة الأولى الشاعر محمد مرعي عن ديوان "رسالة من العزل".

وفيما يلي ننشر القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز:

* بشيرة محب عن ديوان "ملوش زي"

* محمد مرعي عن ديوان "رسالة من العزل"

* دنيا سعيد عن ديوان "بسكوت مسلَّح"

* نورا عايد عن ديوان "الفاتورة"

* منى رؤوف عن ديوان "دوشة في ضلوع البيت"

* رضا عبد النبي عن ديوان "سيرة ذاتية لصبية في العشرين"

* أحمد خالد السباعي عن ديوان "خطوة تانية للنجوم"

* مايكل عادل عن ديوان "على سفر"

* إسلام معتوق عن ديوان "صولو"

* زينب محمد عن ديوان "النداهة"

وفي مجال النقد الأدبي، فاز السعيد المصري عن دراسته بعنوان: "جماليات السرد الشعري وتفاصيله في جداريات سعيد شحاتة الشعرية".

يبلغ إجمالي قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع شعر العامية 300 ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه بالتساوي على العشر الأوائل، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل، ولا يجوز تقسيمها.

أما جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية فبلغت قيمتها 50 ألف جنيه للفائز، ولا يجوز تقسيمها.