مثقفون وشعراء يتوافدون لحضور حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم

كتب- محمد شاكر:

توافد منذ قليل، عدد كبير من المثقفين والشعراء، لحضور حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2025، بالجامعة الأمريكية.

ومن أبرز الحضور؛ المخرج مجدي أحمد علي، الشاعر زين العابدين فؤاد، الشاعر إبراهيم داود، الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان.

يبلغ إجمالي قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع شعر العامية 300 ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية 50 ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.

أحمد فؤاد نجم (23 مايو 1929 - 3 ديسمبر 2013) ولد فى قرية كفر أبو نجم بمدينة أبو حماد محافظة الشرقية، وهو أحد أهم شعراء العامية في مصر واسم بارز في الفن والشعر العربى، ولقب بالفاجومي.