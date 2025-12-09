هل يتم الاستغناء عن محصلي النقل العام بعد تطبيق الدفع الإلكتروني؟

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بهيئة النقل العام بالقاهرة، تفاصيل تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني وعدد الخطوط المستهدفة ومصير محصلي الهيئة.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إنه تم البدء في تطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والتي تستهدف تحويل 300 أتوبيس للعمل بمنظومة الدفع الإلكتروني.

وأضاف المصدر، أنه لن يتم الاستغناء عن المحصلين بعد تطبيق المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم الاستفادة من عدد منهم في شغل وظائف أخرى داخل الهيئة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم فتح الباب أمام المحصلين من أجل التقديم على وظائف أخرى داخل الهيئة من بينها وظيفة السائق.

وشدد المصدر، على أن الهدف من منظومة الدفع الإلكتروني تحقيق الحوكمة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة لجمهور الركاب.

