كامل الوزير: اهتمام كبير بتوطين صناعة السيارات في مصر

كتب : محمد نصار

10:54 ص 09/12/2025

الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

كتب- محمد نصار:

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرا بتوطين صناعة السيارات في مصر.

وقال كامل الوزير، خلال افتتاح أحد مشروعات صناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على توفير الدعم اللازم للمستثمر الجاد الحريص على الصناعة الوطنية.

كامل الوزير مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل صناعة السيارات في مصر مصطفى مدبولي

