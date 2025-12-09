كتب- أحمد السعداوي:

عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي (أونلاين)، اليوم الثلاثاء، مع فريق من البنك الدولي، في إطار التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي؛ لإعداد تقرير شامل حول مؤشرات رأس المال البشري، وبحث سبل دعم التخطيط القائم على الأدلة وتحسين جودة المؤشرات الوطنية.

واستعرض فريق البنك الدولي، خلفية إعداد التقرير، والذي يأتي ثمرةَ تعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان؛ بهدف تقديم تحليل متكامل للتحديات والفرص في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتعزيز السياسات الداعمة لرفاهية الإنسان وتطوير رأس المال البشري في مصر.

وتناول الاجتماع المحاور الأساسية للتقرير؛ وفي مقدمتها التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وضرورة مواءمة السياسات الوطنية مع الاستراتيجيات العالمية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي يواجهها الأفراد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الالتحاق بسوق العمل.

واستعرض فريق البنك الدولي نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدت مع ممثلي الوزارات المختلفة؛ ومنها الاجتماعات التي تمت مع إدارات سوق العمل والتدريب المهني بوزارة العمل، والتي ركزت على أبرز التحديات في سوق العمل المصري.

واستعرض جبران جهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني، وتطوير سياسات سوق العمل، وآليات تنفيذ قانون العمل الجديد؛ لصناعة بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب الجهود الوطنية الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وعرض الوزير جهود الحكومة المصرية في الجوانب التي تناولها تقرير البنك الدولي؛ خصوصًا ما يتعلق بخفض معدلات البطالة، وسد الفجوة بين الجنسَين في الالتحاق بسوق العمل، وتحسين بيئة العمل وَفق المعايير الدولية.

وأكد جبران حرص الوزارة على تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية استمرار تعزيز هذا التعاون، بما يُسهم في وضع سياسات فعَّالة تعزز تنافسية سوق العمل المصري، وترفع من كفاءة رأس المال البشري، كإحدى ركائز التنمية المستدامة.

وشارك في اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهند السنوسي مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومحمد الجندي مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير.