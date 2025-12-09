بعد ظهور تمساح بلبيس.. ما هي عقوبة حيازة الحيوانات الخطرة؟



أثار ظهور تمساح في مجرى مصرف الزوامل بالشرقية، خلال الأيام الماضية حالة من الذعر والقلق بين أهالي بلبيس، نظرا لما يمثله من خطورة على حياتهم، في الوقت رجح فيه البعض إلى أنه قد يكون بسبب إلقاء أحد مربيه له داخل المصرف للتخلص منه.



وتساءل البعض عن موقف قانون حيازة الحيوانات والخطرة والكلاب باعتبار أن التمساح يمثل خطرا على حياة المواطنين.



ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية الموقف القانوني لحيازة حيوانات خطرة مثل التمساح حيث نصت المادة 14 من القانون على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.



كما تنص المادة 15 من قانون حيازة الحيوانات الخطرة على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ( 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13) من هذا القانون.



ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.



وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.