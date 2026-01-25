مسرحيات وكورال وورش فنية.. تجربة ممتعة للصغار في معرض الكتاب غدا

يقدم معرض الكتاب، يوم غدٍ الاثنين 26 يناير 2026، برنامجًا فنيًا وثقافيًا متكاملًا للأطفال، يجمع بين العروض الفنية، والأنشطة الأدبية، والورش التفاعلية والفنية، وذلك عبر عدد من المسارح والأركان المتخصصة داخل المعرض، في إطار حرصه على تنمية وعي الطفل وإطلاق طاقاته الإبداعية.

الأنشطة الفنية على المسرح الكبير

تنطلق الفعاليات الفنية على المسرح الكبير بمشاركة فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، يليها عرض كورال أطفال روض الفرج التابع للهيئة نفسها. وتُقام هذه العروض في فترتين زمنيتين من الساعة 3 حتى 4:30 مساءً، ثم من 4:30 حتى 6 مساءً. كما تشارك مدارس التربية والتعليم بعروض فنية متنوعة، من بينها عرض استعراضي لطلاب محافظة الإسماعيلية بعنوان «النسر المصري – استعراض سوا سوا»، وعرض استعراضي لطلاب الجيزة بعنوان «البمبوطية».

العروض على المسرح الصغير

يشهد المسرح الصغير عددًا من الفعاليات تبدأ من الساعة 12 حتى 1:30 ظهرًا، ثم من 1:30 حتى 3 عصرًا، وتشمل عروض كورال الفيوم، وفقرات للإنشاد الديني مقدمة من مكتبة مصر العامة بأسوان. كما يستضيف المسرح من 3 حتى 4:30 عصرًا عروض فرقة أنغام الشباب، ومن 4:30 حتى 6 مساءً عروض الشباب لايف التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، إضافة إلى فقرة غنائية للأطفال بعنوان «يلا نغني» من الساعة 10 حتى 11 صباحًا.

ركن الفنون القولية – نشاط الطفل

ينظم ركن الفنون القولية برنامجًا ثقافيًا متنوعًا للأطفال، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة 11 حتى 12 ظهرًا بفقرة «المبدع الصغير» من خلال عرض قصة «ظل بال صاحب» تأليف أبانوب جورج وهيب، ورسوم رودينة ممدوح أحمد. ومن 12 حتى 1 ظهرًا يُقام حفل توقيع ديوان «ظل أمي» للشاعر الشيشاني سليمان حاجي.

وتتواصل الأنشطة من الساعة 1 حتى 2 ظهرًا بلقاء مع رئيس التحرير حسنات الحكيم، ثم من 2 حتى 3 عصرًا مناقشة قصة «شمس» للدكتورة عفاف طبالة، يدير اللقاء إيمان الشيمي، ويقدم الحكي هيثم شكري. كما تُعرض من 3 حتى 4 عصرًا قصة «مغامرات الأستيكة تيكا» للكاتب عبده الزراع، يعقبها من 4 حتى 5 مساءً لقاء بعنوان «روائع القصص في مصر القديمة» للكاتب منتصر ثابت، وتدير اللقاء الدكتورة إيمان سند. ويُختتم البرنامج من 5 حتى 6 مساءً بلقاء مع الشاعر محمد جمال عمرو من الأردن.

ركن الورش التفاعلية

يشهد ركن الورش التفاعلية مجموعة من الأنشطة التعليمية والتثقيفية، تبدأ من الساعة 10 حتى 11 صباحًا بورشة «جرب وتعلم واصنع»، تليها من 11 حتى 12 ظهرًا ورشة تعريف بحقوق الملكية الفكرية تقدمها الدكتورة فاطمة سمير عبد السلام. ومن 12 حتى 1 ظهرًا يُقام عرض عرائس للكاتبة ندى عصفور، مصحوبًا بورشة لإعادة التدوير.

كما تُعقد من 1 حتى 2 ظهرًا ورشة عن السيرة النبوية الشريفة للكاتبة إيوان زهري، ومن 2 حتى 3 عصرًا ورشة «الثلاثية» للدكتورة نورا عبد العظيم، ثم من 3 حتى 4 عصرًا ورشة «كنوز المحروسة – العصر الحديث» للدكتورة سحر حسن والدكتورة عزة محمود. ومن 4 حتى 5 مساءً تُقام ورشة «حب الوطن» للدكتورة إيمان نوار، ويُختتم اليوم من 5 حتى 6 مساءً بفعالية «مبادرة واعي وغالي» لحماية الأطفال ومناهضة العنف.

ركن الورش الفنية

يخصص ركن الورش الفنية أنشطة ممتدة من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا تشمل ورشًا فنية متنوعة مثل صناعة تاج بالفوم، الرسم على الوجه، ورشة أوريجامي، وصناعة إكسسوارات بالخرز.

كما تُقام من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا ورش فنية تشمل «اصنع كتاب الحروف من الجوخ»، وورشة أوريجامي لتنفيذ لوحات بفن الكويلنج لمنظر طبيعي، وورش كروشيه لتعلم الغرز البسيطة وصناعة جراب موبايل، بالإضافة إلى ورشة تشكيل حديقة حيوان كبيرة من الصلصال (فيل).

وتتواصل الورش من 12 حتى 1 ظهرًا بأنشطة الرسم والتلوين، ومسرح العرائس، والعجلة الدوارة، ولعبة السلم والثعبان، والتلوين على الوجوه، ولعبة المتحري الصغير، وبنك الحظ، ولعبة الميموري، إضافة إلى ورش فنية أخرى من 2 حتى 3 عصرًا.

ومن 2 حتى 4 عصرًا تُقام ورش متقدمة تشمل تنفيذ جدارية عن أهم أعمال شخصية المعرض، وورش إعادة تدوير باستخدام الشرائط الستان، وتشكيل أشكال مختلفة من الملاعق البلاستيكية، وصناعة ميداليات على شبكة كانافاه لترسيخ الحرف البيئية التراثية، وورش رسم على الوجه، والتشكيل بالصلصال الملون. كما تُنظم من 3 حتى 4 عصرًا ورشة تصنيع الورق إلى جانب الرسم والتلوين، ويُختتم البرنامج من 4 حتى 6 مساءً بورشة «يلا نلون» للرسم والألوان.