استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ووفد مرافق لهما، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

بحث تطبيق تجربة العربة "كيوت" كبديل حضاري للتوك توك

بحسب بيان الوزارة، تم بحث إمكانية التعاون المشترك في مجال توفير العربة الخفيفة "كيوت" للعمل داخل المحافظتين، والتي تتعاون وزارة الإنتاج الحربي مع شركة قطاع خاص وإحدى الشركات الهندية لتوطين تكنولوجيا تصنيعها بخطوط الإنتاج بشركاتها التابعة.

وأوضح الوزير، أنها تمثل وسيلة نقل آمنة واقتصادية وتحافظ على المظهر الحضاري للمحافظات، وتعد صديقة للبيئة حيث تعمل بوقود مزدوج (بنزين / غاز طبيعي) ما يجعلها منخفضة الانبعاثات، مضيفًا أنه تم كذلك مناقشة أوجه التعاون في مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة والتي تحقق عوائد بيئية واقتصادية متعددة، مشيرًا إلى وجود شراكة مثمرة مع محافظتيّ القاهرة والقليوبية في العديد من الملفات والمجالات والتي تم خلال اللقاء متابعة المستجدات المتعلقة بها.

وأكــد وزير الإنتاج العربي، أن هذا اللقاء يعكــس الحرص علــى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي، كما أكد أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تنفيذ دورها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار تنافسية والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستغلال الأمثل للإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والتصنيعية بشركاتها ووحداتها والتي يتم من خلالها تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة وجودة مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

محافظ القاهرة: تعاون ممتد مع الإنتاج الحربي لتطوير النقل

من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالتعاون الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات بالاستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة بشركاتها ووحداتها التابعة، مما يساهم في تفعيل خطة المحافظة لتطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، موضحًا وجود تعاون مثمر سابق مع الوزارة في العديد من المجالات مثل توفير الأتوبيسات الكهربائية صديقة البيئة للعمل داخل المحافظة.

كما أشاد محافظ القاهرة، بمشروع تحويل عدد من الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، والذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مراحله الستة وجاري تنفيذ أعمال المرحلة الثانية.

وأشار إلى الحرص على التعاون مع "الإنتاج الحربي" في مجال توفير العربة الخفيفة "كيوت" للعمل داخل المحافظة حيث تمثل وسيلة نقل حضارية ويتم ترخيصها بشكل رسمي ما يجعلها خيارًا أكثر أمانًا وتنظيمًا وتدعم السيولة المرورية بالمحافظة.

وأكد، أن الدولة المصرية تضع المواطن في مقدمة الأولويات ويتم الحرص على تنفيذ الإجراءات والشراكات التعاونية التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة ودعم مسيرة البناء والتنمية والتطوير وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

محافظ القليوبية يشيد بالقدرات التصنيعية للوزارة

بدوره، أشار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إلى أن حرص المحافظة على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في ضوء ما تتميز به الجهات التابعة لها من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية على أعلى مستوى، مضيفًا أن التعاون بين الجانبين يساهم في تعظيم الاستفادة من القدرات والموارد المحلية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري ويحقق الصالح العام.

وأعرب "عطية" عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

ووجه، الوزير، التهنئة لمحافظ القاهرة لفوزه بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة 2024- 2025 عن فئة أفضل محافظ عربي، حيث وجه التحية لمحافظ القليوبية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يستهدف بالأساس بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظتيّ القاهرة والقليوبية.

