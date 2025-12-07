وزير الإسكان: المساحة المعمورة تضاعفت في 10 سنوات بـ 24 مدينة جديدة

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإستراتيجية القومية للتنمية العمرانية حققت قفزة تاريخية خلال العقد الماضي.



وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "من بدء الخليقة حتى عام 2014، كل المساحة المستغلة من الدولة المصرية هي 7% فقط"، مؤكدًا أنه منذ 2014 وحتى 2024، استطاعت الدولة المصرية مضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 14%.



وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز غير المسبوق تحقق من خلال تنمية عمرانية شاملة تقوم على خمس ركائز رئيسية.



وتابع أن الركيزة الأولى هي إنشاء 24 مدينة جديدة من "مدن الجيل الرابع"، وهي مدن ذكية ومستدامة وخضراء، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.



وأكد أن الدولة أنفقت استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمرافق داخل هذه المدن، لضمان جودة حياة كريمة للمواطنين.



وأشار إلى تنفيذ مشروعات غير نمطية شهدتها مصر لأول مرة، مثل منطقة المال والأعمال بالأبراج العالية في العاصمة الإدارية، والمدن الرياضية الأولمبية، ومدينة الثقافة والفنون.



وردًا على التساؤلات حول جدوى الاستثمار في مناطق مثل الساحل الشمالي، أوضح الشربيني أن رؤية الدولة تقوم على بناء "تجمعات عمرانية متكاملة قائمة بذاتها على مدار العام"، وليست قرى موسمية.



وأشار إلى أن هذه الاستثمارات لم توفر وحدات سكنية للمصريين داخل البلاد وخارجها فحسب، بل استطاعت أيضًا جذب استثمارات أجنبية مباشرة في مشروعات شراكة لإنشاء مدن متكاملة، مثل مشروعي "راس الحكمة" و"سمارة"، مما يؤكد نجاح الرؤية وجدواها الاقتصادية.