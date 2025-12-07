القاهرة- أ ش أ:

وجّه محمد جبران، وزير العمل، بإطلاق برنامج شامل لاختيار وإعداد كوادر شبابية مؤهلة لتولي مسئوليات قيادية ومعاونة رؤساء القطاعات بالديوان العام للوزارة ومديريات العمل بالمحافظات؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم تمكين الشباب وبناء جيل جديد من القيادات الإدارية القادرة على مواكبة التطورات الحديثة .

وأكد الوزير - في بيان اليوم الأحد - أن البرنامج يأتي في إطار تبنّي الوزارة لنهج التطوير المؤسسي، وتعزيز قدرات العنصر البشري، والاعتماد على الكفاءات الشابة الفاعلة القادرة على توظيف الأساليب الحديثة في الإدارة وصنع القرار، والتحول من الفكر التقليدي إلى منهج أكثر ابتكارًا وفعالية.

وحول ضوابط واشتراطات التقديم، يتم اختيار مرشحين من فئتين عمريتين: (35–40 عامًا) و(40–45 عامًا) بواقع فردين من كل مجموعة، وأن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التخصصية، وحاصلًا على تقارير كفاية بدرجة ممتاز خلال آخر ثلاث سنوات.

وألا يكون قد سبق إحالته للنيابة الإدارية أو العامة في وقائع وظيفية، أو للمحكمة التأديبية، وألا يكون قد تم وقفه عن العمل، بجانب التمتع بحسن السير والسلوك، والقدرة على التطور والتعلم والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والابتكار.

وحول معايير الاختيار، تتم عملية الاختيار وفق مرحلتين: الأولى اختبار إلكتروني شامل في مجالات: اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – السمات الشخصية والنفسية – الذكاء – المعلومات العامة – مهارات الحاسب الآلي، وذلك لتقييم القدرات اللغوية والشخصية والمعرفية، والثانية مقابلات شخصية تجرى عبر لجنة يشكلها وزير العمل لاختيار العناصر الأنسب للبرنامج.

وبشأن البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشابة، يتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات المتخصصة التي تستهدف بناء قدرات قيادية متكاملة، أبرزها مبادئ قانون الخدمة المدنية والهياكل الإدارية ومدونة السلوك الوظيفي، ومهارات التواصل والبروتوكول ومهارات العرض والإقناع، والمفاهيم الحديثة في الإدارة العامة والتفكير الاستراتيجي وصنع القرار.

كما تتضمن الموضوعات مبادئ المالية العامة وإدارة الوقت وتحليل البيانات وتكنولوجيا المعلومات، وتكوين وإدارة فرق العمل وأساليب التحفيز، والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية والثقافة العامة ومهارات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

كما يشمل البرنامج تنظيم ورش عمل ومحاكاة عملية لاتخاذ القرارات وحل المشكلات تحت الضغط، مع فترة تنفيذ تمتد لمدة 12 شهرًا تشمل الاختيار والتأهيل والتقييم.

وأكد وزير العمل أن البرنامج يستهدف خلق صف ثانٍ من القيادات الشابة القادرة على دعم منظومة العمل داخل الوزارة ومديرياتها، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن عملية الاختيار ستتم وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مؤكدا أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل العمل والتنمية في مصر.