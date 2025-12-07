حزب الجبهة يفصل مُرشحه عن دائرة أرمنت بالأقصر

أصدر عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، قرارًا بفصل محمد عوض المرشح لمجلس النواب عن دائرة أرمنت بالأقصر من عضوية وجميع تشكيلات الحزب.

وقال الحزب، في بيان، إن السبب يرجع إلى عدم التزامه الحزبي وخروجه عن قيم ومبادئ الحزب، عبر تنازله عن الترشح قبل انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات، وذلك دون موافقة قيادات الحزب.

