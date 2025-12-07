إعلان

حزب الجبهة يفصل مُرشحه عن دائرة أرمنت بالأقصر

كتب : محمد نصار

12:13 م 07/12/2025

حزب الجبهة الوطنية

أصدر عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، قرارًا بفصل محمد عوض المرشح لمجلس النواب عن دائرة أرمنت بالأقصر من عضوية وجميع تشكيلات الحزب.

وقال الحزب، في بيان، إن السبب يرجع إلى عدم التزامه الحزبي وخروجه عن قيم ومبادئ الحزب، عبر تنازله عن الترشح قبل انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات، وذلك دون موافقة قيادات الحزب.

عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية دائرة أرمنت الأقصر

