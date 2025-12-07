"صحة الشيوخ" تناقش خطة عملها اليوم

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور هاني الششتاوي، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

يأتي ذلك تفعيلًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تقضي بوضع خطة العمل بداية كل دور انعقاد، حيث تنص المادة 60 على: تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بشأن خطة عملها للعرض على مكتب المجلس.

