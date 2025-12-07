إعلان

"صحة الشيوخ" تناقش خطة عملها اليوم

كتب : أحمد الجندي

12:10 م 07/12/2025

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور هاني الششتاوي، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

يأتي ذلك تفعيلًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تقضي بوضع خطة العمل بداية كل دور انعقاد، حيث تنص المادة 60 على: تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بشأن خطة عملها للعرض على مكتب المجلس.

اقرأ أيضًا:

التعليم: 69 مدرسة مصرية يابانية.. وإقبال كبير على البرمجة والذكاء الاصطناعي

ترم أول.. جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ هاني الششتاوي لجنة الصحة والسكان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟