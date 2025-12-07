شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

عمرو أديب ينتقد دعوات إغلاق الزمالك: ده نادي الدولة.. هو شقة مفروشة؟

انتقد الإعلامي عمرو أديب بشدة الآراء التي تدعو إلى إغلاق نادي الزمالك في ظل الأزمات المالية الحادة التي يمر بها، ووصف هذه الدعوات بأنها تعكس "قلة الحيلة".

وزير البترول الأسبق: الاستفادة من زيت الطعام لإنجاح مشروع وقود الطائرات المستدام

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن العالم يتجه نحو إعادة تدوير المخلفات كوسيلة رئيسية لتخفيف العبء البيئي الكبير الذي تشكله، والاستفادة من المواد الخام مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تدوير المخلفات هو أسلوب عالمي متبع منذ فترة طويلة لتحسين البيئة.

عباس شراقي: بيان إثيوبيا الأخير ضد مصر خال من الدبلوماسية ومليء بالمغالطات

انتقد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، البيان الأخير الصادر عن إثيوبيا بخصوص ملف سد النهضة، مؤكدًا أنه خال من الدبلوماسية ومليء بالمغالطات.

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار كثيفة قد تصل القاهرة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم استقرار جوي شديدة بدأت تؤثر على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

من 100 ألف إلى 1300 صوت فقط.. لميس الحديدي: أين ذهبت أصوات المصريين في الدوائر الملغاة؟

طلبت الإعلامية لميس الحديدي فتح تحقيق رقابي فوري في الفجوة غير منطقية التي ظهرت بين نتائج الجولة الأولى والإعادة في الـ19 دائرة الملغاة.

شعبة الدواجن تكشف حقيقة وجود الفراخ السردة بالأسواق

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم وجود أى دواجن مريضة بالأسواق، موضحًا أن الدواجن السردة هى التى تكون صغيرة فى الحجم، ولا يستطيع أحد معرفة أنها سليمة أو مريضة إلا بعد إجراء الكشف البيطرى عليها.

أستاذ مناخ: التطرف المناخي يقتل أكثر من الحروب.. الوقود الأحفوري المتهم الرئيسي

حذر الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، من أن الرياح الشمالية الشرقية القطبية التي تجتاح أمريكا حاليًا ليست ظاهرة عابرة.