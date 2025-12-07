وقعت مشادة حادة بين الإعلامية لميس الحديدي ومحمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، بشأن الإهمال في وفاة السباح يوسف محمد.

وقالت الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، إن اللائحة الطبية الجديدة مجرد "قراطيس ومراكب" لا تُطبق، مضيفة أن الوزارة لم تتخذ أي جزاء إداري حقيقي، وأن الجميع يختبئ خلف إحالة الأمر للنيابة.

وأضاف الشاذلي أن اللجنة الوزارية انتهت من تقريرها في 24 ساعة فقط وأحالت كل الأطراف للنيابة.

وتابع أن اللائحة الصادرة في نوفمبر 2024 تُلزم الاتحادات والأندية بفحوصات طبية دقيقة، مؤكدًا أن النيابة وحدها من تستطيع توجيه اتهامات جنائية بناءً على مخالفة هذه الأكواد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة لا تملك سلطة جنائية، وأن أقصى ما يمكنها هو الجزاء الإداري.

وقال إن اللائحة الطبية هي التي مكّنت النيابة من فتح تحقيق، لتقاطعه الحديدي: "كويس.. بس عايزينها مفعّلة مش ورق في الدرج"، ليرد الشاذلي: "بدون اللائحة ما كانش النيابة عرفت تتحرك أصلاً".

وشدد على أن الوزارة تُلقي الكرة في ملعب النيابة وتترك الرياضة بلا محاسبة حقيقية.

وأكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الشعب يريد إجابة واضحة: "من المسؤول عن موت يوسف؟"، مشددة على أن اللائحة وحدها لا تُنقذ حياة، بل تطبيقها ومحاسبة المقصرين.