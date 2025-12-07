استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام

من رأس التين إلى الحرملك.. 25 صورة للقصور الملكية المصرية من الداخل والخارج

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام بداية من غدًا الإثنين إلى الجمعة 12 ديسمبر 2025.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلا على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الإثنين 8 ديسمبر

فرص أمطار متوسط ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

من الثلاثاء إلى الجمعة

فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد.