إعلان

استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام

كتب- أحمد عبدالمنعم:

10:00 ص 07/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الطقس
  • عرض 4 صورة
    الطقس
  • عرض 4 صورة
    الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام بداية من غدًا الإثنين إلى الجمعة 12 ديسمبر 2025.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلا على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الإثنين 8 ديسمبر

فرص أمطار متوسط ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

من الثلاثاء إلى الجمعة

فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد.

13

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟