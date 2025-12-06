إعلان

وزير البترول الأسبق: الاستفادة من زيت الطعام لإنجاح مشروع وقود الطائرات المستدام

كتب : داليا الظنيني

10:35 م 06/12/2025

أسامة كمال، وزير البترول الأسبق

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن العالم يتجه نحو إعادة تدوير المخلفات كوسيلة رئيسية لتخفيف العبء البيئي الكبير الذي تشكله، والاستفادة من المواد الخام مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تدوير المخلفات هو أسلوب عالمي متبع منذ فترة طويلة لتحسين البيئة.

وقال "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن مشروعات إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) تتطلب إجراء دراسة جدوى اقتصادية دقيقة تشمل حجم المشروع والتمويل والمشترين المحتملين، لضمان نجاحه واستدامته.

وذكر أن مصر تمتلك "كميات كافية من زيت الطعام المستخدم"، وهو ما يجعل مشروع إنتاج الوقود المستدام منه ذا "جدوى اقتصادية جيدة".

وأضاف أن الشركة التي وقعت اتفاقًا مع مصر لإنتاج وقود الطائرات من الزيت المستعمل "تمتلك رخصة مسبقة وخبرة عملية في هذا المجال".

وأشار إلى وجود سوق محلي وعالمي قوي لهذا النوع من الوقود، مبينا أن هذا المشروع خطوة مهمة ومميزة في مجال الطاقة المستدامة داخل مصر.

مشروع وقود الطائرات زيت الطعام كريمة عوض أسامة كمال

