أكد أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، أن الشعب المصري هزم أكبر تنظيم إرهابي في التاريخ.

وقال ميدو، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن عناصر الإخوان في الخارج مجرد أدوات لأجهزة معادية لمصر، مضيفًا أنهم كانوا يشوهون صورة مصر عمدًا للإيحاء بأنها ضد القضية الفلسطينية، بينما الحقيقة أن مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات لغزة ووقفت كالجدار ضد مخطط التهجير.

وأضاف أن الإخوان تجاهلوا تمامًا جرائم إسرائيل وانشغلوا فقط بمهاجمة مصر، مشيرًا إلى أن التنظيم تقدم بلاغات كيدية وتهديدات بالقتل للتأثير على استثماراته في أوروبا، مؤكدًا أن كل مشروع يقيمه في الخارج يضع فيه شعار "تحيا مصر".

وأشار ميدو إلى أن شباب مصر في الخارج أصبحوا درعًا حقيقيًا يحمي الدولة من مخططات الجماعة الإرهابية.

وقال إن الشباب يواجهون الحملات التشويهية يوميًا، وأن دعم الدولة المصرية لهم جعلهم أقوى في التصدي لكل محاولات النيل من سمعة مصر وموقفها التاريخي الداعم لفلسطين.

وأكد أن الشعب المصري بوعيه وشبابه الوطني في الخارج أفشل كل محاولات التشويه، وأن الدولة مستمرة في دعم القضية الفلسطينية بكل قوة، مهما حاول الإخوان تشويه الحقائق.