"مش هتعيش في الجنة".. رئيس الجالية المصرية يوجه تحذيرات من الهجرة الغير شرعية

كتب- عمرو صالح:

09:19 م 05/12/2025

علاء ثابت رئيس الجالية المصرية في برلين

كشف علاء ثابت رئيس الجالية المصرية في برلين، عن التحديات التي تواجه أصحاب الهجرة الغير شرعية عقب وصولهم لدول أوروبا.

وقال "ثابت"، في تصريحاته لمصراوي، إن المهاجرين الغير الشرعيين يواجهون الكثير من الصعوبات أولها البطالة وعدم اتاحة أي فرص عمل لهم كونهم لا يحملوا أي أوراق رسمية تثبت هويتهم فضلا عن تعرضهم لحالة خوف ورهبة طوال الوقت خوفًا من الملاحقة القانونية.

وتابع: المهاجر الغير الشرعي عندما يذهب أوروبا يتخيل أنه سيعيش في الجنة وهذا غير صحيح على الإطلاق فالغربة صعبة جدًا خاصة على الغير شرعيين.

واختتم ثابت حديثه داعيًا الشباب بالسفر للخارج عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة فقط وعدم الانسياق حول دعوات الهجرة الغير شرعية "مفيش واحد دخل أوروبا بطريقة غير شرعية إلا ورجع تاني بعد خسارة فلوسه وصحته".

جاء ذلك على هامش استقبال أحمد عبدالقادر ميدو صاحب واقعة الدفاع عن السفارات في أوروبا بمطار القاهرة.

أحدث الموضوعات

