وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظ القاهرة بجائزة أفضل محافظ عربي

هنأت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل محافظ عربي ضمن جوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة 2024–2025.

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها لفوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع والتي تمت إقامتها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتسلم الجائزة د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وذلك في احتفالية تكريم الفائزين التي نظمتها جامعة الدول العربية اليوم الخميس في دورتها الرابعة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019.

واعتبرت وزيرة التنمية المحلية، أن فوز محافظ القاهرة بجائزة أفضل محافظ عربي تعد نقطة مضيئة في مسيرة العمل العام بالدولة المصرية للقيادات المحلية، كما يُعد حافزًا لجميع المحافظين والمسئولين في مختلف القطاعات على مواصلة الجهد وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل وطننا الغالى وتسهم في خدمة أبنائه على النحو الأمثل تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعربت منال عوض، عن خالص تمنياتها بأن تُتوَّج جهود المحافظين بمزيد من النجاحات والإنجازات، تقديرًا لعطائهم المستمر في خدمة الوطن والمواطن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن فوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع المحلي يأتي تتويجًا لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعزيزًا لتوجيهاته للحكومة في تغيير حياة المواطنين للأفضل وبصفة خاصة سكان المناطق غير الآمنة وتوفير حياة تليق بالمواطن المصري.

