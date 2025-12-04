شهدت مصر، اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها خروج عربة قطار بضائع عن القضبان، وإصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، 10 قرارات جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

كشف مصدر بالسكة الحديد، تفاصيل خروج إحدى عربات قطار بضائع عن القضبان، في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات بين العاملين أو المواطنين.

مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.

بدء رد مبالغ جدية الحجز لموسم الحج 2026 رسميًا -(تفاصيل)

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في خطاب دوري رقم (314) لسنة 2025، عن الإجراءات التنفيذية لموسم الحج الحالي 1447 هـ / 2026 م، مشيرةً إلى الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج، والتي تتضمن تحصيل مبالغ جدية الحجز من المواطنين المتقدمين للقرعة السياحية.

غسل اليدين وتطهير الفصول.. إجراءات "تعليم الجيزة" للوقاية من الأمراض بالمدارس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، تعليمات هامة لجميع المدارس التابعة لها للوقاية من الأمراض الفيروسية، وذلك في إطار حرص الوزارة والمديرية على صحة وسلامة الطلاب.

وزير الثقافة يعتمد جائزة نجيب محفوظ بـ500 ألف جنيه وميدالية ذهب

اعتمد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إطلاق جائزة (نجيب محفوظ للرواية العربية) والتى يمنحها معرض القاهرة الدولى للكتاب سنويا بداية من هذا العام، الذي يحتفل فيه المعرض بذكرى مرور عشرين سنة على وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ.

تخصيص أراضٍ ومشروعات خدمية جديدة.. رئيس الوزراء يُصدر قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 49 الصادر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، 10 قرارات جديدة لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أرقام من: 3585 إلى 3593 والقرار رقم 3603 لعام 2025.

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي شديد البرودة يضرب البلاد الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا بداية من يوم السبت، موضحة أن الحرارة العظمى لن تصل إلى 15 درجة كما تم تداوله، بل سيكون هناك انخفاض ملحوظ يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة بين المحافظات.

ضوابط جديدة لتعاقدات وخدمات موسم الحج 2026.. خطاب رسمي يكشف التفاصيل

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (360) لسنة 2025، الموجَّه إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة، في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج لعام 1447هـ، وذلك بعد تلقيها خطابًا رسميًا من وزارة السياحة والآثار يتضمن مجموعة من التعليمات الملزمة للشركات.

