مسؤول كبير بـ"إيرباص" يشيد بمصر للطيران عبر "صورة".. ما القصة؟

قام سيمون كونج، مدير قطاع الدعم الفني بشركة إيرباص، بتغيير صورة غلاف حسابه على "لينكد إن" إلى طائرة مصر للطيران، في إشارة تقدير واضحة لإدارة الشركة للأزمة الأخيرة المتعلقة بطائرات Airbus A320.



وكانت بدأت الأزمة يوم 28 نوفمبر 2025، بعد أن أصدرت شركة إيرباص استدعاءً ضخمًا شمل نحو 6,000 طائرة من طراز A320، وهو أحد أكبر الاستدعاءات في تاريخ الشركة الأوروبية.



وكشفت التحقيقات عن خلل في برنامج التحكم في الطيران (ELAC) تسبب في اضطراب مفاجئ لطائرة تابعة لشركة JetBlue، أدى إلى فقدان ارتفاع مفاجئ وإصابات بين الركاب.



وأوضحت إيرباص أن المشكلة ارتبطت بتأثر البيانات الحساسة داخل النظام الإلكتروني للطائرة نتيجة التوهجات الشمسية، ما استدعى إصدار تحديث عاجل لجميع مشغلي الطراز حول العالم.



وفي هذا الإطار، أعلنت مصر للطيران تنفيذ عمليات الإصلاح البرمجي لطائرات A320 التابعة لأسطولها في فترة قياسية لم تتجاوز ساعات معدودة، دون أي تعطّل في جدول الرحلات.



وأكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن جميع إجراءات التحديث اكتملت فور وصول تعليمات إيرباص، وأن الفرق الفنية عملت طوال الليل بالتنسيق الكامل بين الصيانة والعمليات، دون أي تأجيل أو إلغاء للرحلات، وأن جاهزية الأسطول بالكامل تم التأكد منها فور انتهاء عمليات التعديل.



وأشار إلى أن التنسيق الفوري بين فرق مصر للطيران وإيرباص ومركز العمليات المتكامل أسهم في حصر الطائرات المتأثرة وتنفيذ الإجراءات الفنية المطلوبة دون أي تأثير على انتظام جدول الرحلات، مؤكدًا أن الكفاءة والالتزام التام للكوادر الفنية يعكس مستوى الاحترافية العالية للشركة.



وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن إصدار توجيه صلاحية الطيران من وكالة السلامة الأوروبية أثر على 6,000 طائرة A320 حول العالم، وأن الخلل البرمجي يحتاج إلى تحديث للسوفت وير لكل الطائرات المتأثرة.



وأكد أن الشركة تمتلك بروتوكولات مع أكبر مصنعي محركات الطائرات في العالم، وفريق عمل متخصص يعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الخلل البرمجي، مشيرًا إلى أن أسطول مصر للطيران تم حصره بالكامل وتحديث جميع الطائرات في غضون ثلاث ساعات لكل طائرة، دون أي حادث أو تعطّل يذكر.



وأشار رئيس القابضة لمصر للطيران، إلى أن جهود فرق العمل ليست مجرد استجابة عاجلة للأزمة، بل نموذج مهني يُحتذى به في إدارة الأزمات، ويعزز ثقة العملاء وشركاء النجاح في التزام الشركة الدائم بالحفاظ على سلامة الطيران وسلامة الركاب.



