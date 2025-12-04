إعلان

لوجو جديد للجامعة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار تغيير اسم جامعة حلوان لـ"العاصمة"

كتب : محمد أبو بكر

03:04 م 04/12/2025

لوجو جديد للجامعة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (ج)، الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، قرارًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4329 لسنة 2025، يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يخص جامعتي حلوان وجامعة جنوب الوادي.


وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدور هذا القرار، تستبدل عبارة جامعة العاصمة بعبارة "جامعة حلوان"، أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.


ونصت المادة الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تستبدل عبارة "جامعة قنا" بعبارة جامعة جنوب الوادى أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه".

لوجو جديد للجامعة

