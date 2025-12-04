"دفاع الشيوخ" تزور معرض ايديكس ٢٠٢٥ - (صور)

زارت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء ا.ح دكتور محمد عبداللاه رئيس اللجنة بزيارة معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس ٢٠٢٥ والمقام بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.



واشاد رئيس لجنة، بما شاهده أعضاء اللجنة في جناح الهيئات والشركات المصرية من تطور تلك الصناعة الكبيرة، مؤكدًا أن التنوع والتطور الهائل الذي شهده الجميع في كفاءة وقدرة الآلات العسكرية يعكس حرص قواتنا المسلحة ورجالاتها على المضي قدمًا نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال التسليح وتعزيز قدراتها العسكرية بما يحقق الردع لمن تسول له نفسه بتهديد أمنها القومي.



واضاف أن توطين هذه الصناعة في مصر خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، لافتاً إلى ما تمتلكه مصر من عقول نابهة قادرة على الإبداع في كافة المجالات وفي القلب منها الصناعات العسكرية.



وشدد على أن وجود القوة العسكرية لأي دولة هو أول خطوة لحمايتها وتحقيق السلام لشعبها، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعي ذلك تماماً وتسعي دائما للوصول بقدراتها العسكرية الي أقصي مدي ممكن لصون أمنها وحدودها وشعبها.