الصحة: 120 مليار جنيه لتنفيذ 1255 مشروعاً قومياً

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تخوض منذ عام 2014 أضخم عملية تحديث وتطوير للمنظومة الصحية في تاريخها الحديث، مؤكداً أن هذه النهضة تهدف إلى تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري وتواكب المعايير العالمية.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات أدلى بها لقناة "إكسترا نيوز"، أن قطاع الصحة شهد تنفيذ نحو 1255 مشروعاً قومياً، تنوعت ما بين تشييد مستشفيات جديدة بالكامل وتطوير المنشآت القائمة لزيادة قدراتها الاستيعابية، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بلغت قرابة 120 مليار جنيه.

وكشف المتحدث باسم الوزارة عن حجم الإنجاز الفعلي على الأرض، حيث قال: إن الدولة انتهت بالفعل من تسليم وتشغيل 907 مشروعات صحية، مؤكداً أن رؤية الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص لا تعني على الإطلاق بيع الأصول أو نقل الملكية، بل ترتكز على مبدأ "الشراكة في الإدارة" لرفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمة.

وأضاف عبد الغفار أن الشراكة مع معهد "جوستاف روسي" الفرنسي تمثل نموذجاً فريداً للنجاح، حيث وصف المعهد بأنه المركز الأول في أوروبا لعلاج الأورام، لافتاً إلى أن التعاون مع هذا الكيان العالمي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في النظام الصحي المصري الجديد.

وتابع مشيراً إلى ميزة استثنائية لهذا التعاون، حيث قال إن المعهد الفرنسي اختار مصر ليكون لها أول فرع خارج حدود فرنسا، وهو يتواجد حالياً داخل أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ويقدم لمرضى الأورام في مصر نفس البروتوكولات العلاجية العالمية المتبعة في باريس، مما يوفر على المواطنين عناء السفر للخارج.

