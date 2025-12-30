كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عام 2025 مثل محطة فارقة في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث استقبلت الوزارة نحو 2.1 مليون طلب تصالح من المواطنين، مؤكداً أن اللجان الفنية المختصة بدأت بالفعل في التعامل مع 95% من هذه الطلبات، مما يعكس الجدية الكبيرة في حسم هذا الملف.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن العام الجاري شهد طفرة إجرائية تمثلت في تقليص مدة دورة عمل طلب التصالح لتصبح 30 يوماً فقط بدلاً من 45 يوماً، مشيراً إلى أن هذا التيسير جاء ضمن خطة الوزارة لتسريع وتيرة العمل وتخفيف الأعباء عن كاهل المتقدمين.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع الارتقاء بمنظومة التصالح على رأس أولوياتها، ليس فقط من الجانب الإجرائي، بل عبر تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ورفع الوعي المجتمعي ببنود القانون ومزاياه، لضمان استقرار المراكز القانونية لأصحاب العقارات المخالفة.

وأكد قاسم أن هناك غرف عمليات ومتابعة دورية مستمرة مع كافة المحافظات لمراقبة سير العمل في المكاتب الأمامية والمراكز التكنولوجية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء عملية تقديم الطلبات أو استكمال المستندات.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي في المرحلة المقبلة هو الاستمرار في تسريع وتيرة إنهاء الملفات المتراكمة، حيث قال: "نعمل بكل طاقتنا لغلق ملف مخالفات البناء نهائياً وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة لحماية الثروة العقارية في مصر".

