شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص قطع أراضي في شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماع مدبولي مع وزير البترول، ورد حاسم من الصحة بشأن واقعة مشرحة "وادي النطرون".

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية بشمال سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شمال سيناء، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية.

الحكومة: إنجاز 90% من الأعمال المخططة لمشروعات الغاز الطبيعي بمبادرة "حياة كريمة"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

"الصحة" تنفي واقعة مشرحة "وادي النطرون": المريضة لم تدخل ثلاجة الموتى

ردت وزارة الصحة والسكان، ما نشر من رواية على لسان والد إحدى المصابات في حادث على الطريق الصحراوي بمحيط محافظة البحيرة، زعم فيها أن ابنته فقدت الوعي نتيجة الحادث، وتم نقلها إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وإيداعها في ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى، حتى لاحظ أحد الأشخاص حركة غير عادية داخل المشرحة، وتبين أن الجثمان يرتعش، فاكتشف أنها على قيد الحياة، ثم تم نقلها إلى قسم الأشعة.

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بتحديد الإجازات الدينية للمسيحيين

أعلن محمد جبران، وزير العمل، صدور القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025، بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، في خطوة تؤكد التزام الدولة بترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة، ومراعاة الخصوصية الدينية، ودعم الاستقرار داخل بيئة العمل.

محافظ الجيزة: إنشاء 302 بالوعة جديدة لتصريف مياه الأمطار

أكد محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وبالتعاون مع الأحياء والمراكز قامت بإنشاء 302 بالوعة إضافية لتصريف مياه الأمطار.

مدبولي: الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي تهتم بملفي الصحة والتعليم

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصه خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها في مختلف أرجاء مصر، على أن تضم الزيارة مستشفياتٍ ومراكز صحيةً ومراكز رعاية، أو جامعاتٍ ومدارس، لإعطاء رسالة مفادها اهتمام الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذين الملفين.

المجموعة النوعية للحركة والنقل.. ما الوظائف المتاحة أمام محصلي النقل العام بالقاهرة؟

حددت هيئة النقل العام بالقاهرة، البدائل المتاحة أمام محصلي الهيئة، وذلك في ظل بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني على نحو 1800 أتوبيس بالهيئة.

هل تم تأجيل افتتاح المونوريل أمام الركاب؟ مُصدر يكشف التفاصيل

قال مصدر رفيع المستوى بمشروع مونوريل شرق النيل، إن ما يُثار بشأن تأجيل افتتاح مشروع المونوريل أمام الجمهور إلى نهاية الربع الأول من عام 2026، غير دقيق.

هل أثر كسر ماسورة مياه شارع التسعين على تشغيل المونوريل؟

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانًا بشأن حادث كسر ماسورة مياه بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025 بجوار مشروع مونوريل شرق النيل.

تأخيرات في رحلات مترو الأنفاق لمدة أسبوع – تفاصيل

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إجراء تعديلات على مواعيد بعض الرحلات بالخطين الأول والثاني، تشمل زيادة زمن التقاطر وتأخير مواعيد بعض القطارات، وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع كامل، في إطار الإجراءات المتخذة لضمان أمن وسلامة التشغيل أثناء تنفيذ أعمال إنشائية ضرورية.

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار

ذكر بيان صادر، الثلاثاء، عن مجلس الوزراء، أن مصر تسلمت مبلغ 3.5 مليار دولار؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.

ورش صناعة سمك مملح وجبانة رومانية.. كشف أثري جديد يغيِّر خريطة غرب الدلتا –صور

كشفت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة، بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة بادوفا الإيطالية، عن عدد من الورش الصناعية التي ترجع إلى العصر المتأخر وبدايات العصر البطلمي، إلى جانب الكشف عن جزء من جبانة رومانية تضم أنماطًا متنوعة من الدفن، أثناء أعمالها بموقعي كوم الأحمر وكوم وسيط بمحافظة البحيرة.

من اليوم وحتى إشعار آخر.. تأخيرات تصل لـ70 دقيقة في مواعيد القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة من اليوم وحتى إشعار آخر، نظرًا لما يتم تنفيذه من مشروعات وأعمال إنشائية وأعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

