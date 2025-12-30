إعلان

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية بشمال سيناء

كتب : أحمد العش

05:54 م 30/12/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحمد العش:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شمال سيناء، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية.

وجاءت تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية، على النحو التالي :

- قطعة أرض بمساحة 603,13 فدان تقريبًا تعادل 2533645متر مربع ناحية مدينة رفح، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالجريدة الرسمية ويرمز لها بالحرف (أ) .

- قطعة أرض بمساحة 352 فدان تقريبًا تعادل 1478693متر مربع ناحية الحسنة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالجريدة الرسمية ويرمز لها بالحرف (ب) .

- قطعة أرض بمساحة 527,35 فدان تقريبًا تعادل 2215320متر مربع ناحية بغداد، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالجريدة الرسمية ويرمز لها بالحرف (ج) .

ونصت المادة الثانية من القرار، وفقًا للجريدة الرسمية، على أن تحتفظ القوات المسلحة بالأراضي المملوكة لها داخل حدود قطع الأراضي المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

اقرأ أيضا:

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء خلال 30 دقيقة

هل أثر كسر ماسورة مياه شارع التسعين على تشغيل المونوريل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي عبدالفتاح السيسي شمال سيناء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار
تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
"مقايضة الدين الكبرى".. كيف رأى اقتصاديون ومصرفيون اقتراح هيكل؟