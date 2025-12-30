الرئيس السيسي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية بشمال سيناء

أحمد العش:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتخصيص قطع الأراضي المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شمال سيناء، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية.

وجاءت تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية، على النحو التالي :

- قطعة أرض بمساحة 603,13 فدان تقريبًا تعادل 2533645متر مربع ناحية مدينة رفح، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالجريدة الرسمية ويرمز لها بالحرف (أ) .

- قطعة أرض بمساحة 352 فدان تقريبًا تعادل 1478693متر مربع ناحية الحسنة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالجريدة الرسمية ويرمز لها بالحرف (ب) .

- قطعة أرض بمساحة 527,35 فدان تقريبًا تعادل 2215320متر مربع ناحية بغداد، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالجريدة الرسمية ويرمز لها بالحرف (ج) .

ونصت المادة الثانية من القرار، وفقًا للجريدة الرسمية، على أن تحتفظ القوات المسلحة بالأراضي المملوكة لها داخل حدود قطع الأراضي المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

