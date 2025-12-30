من اليوم وحتى إشعار آخر.. تأخيرات تصل لـ70 دقيقة في مواعيد القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة من اليوم وحتى إشعار آخر، نظرًا لما يتم تنفيذه من مشروعات وأعمال إنشائية وأعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

متوسط تأخير القطارات المتوقع

- خط القاهرة/ طنطا: 15 دقيقة.

- خط طنطا/ الإسكندرية: 10 دقائق.

- خط القاهرة/ أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط/ أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها/ بورسعيد: 45 دقيقة.

- خط طنطا/ المنصورة/ دمياط: 45 دقيقة.

- خط طنطا/ قلين كفر الشيخ/ شربين: 70 دقيقة.

- خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة: 45 دقيقة.

