إعلان

من اليوم وحتى إشعار آخر.. تأخيرات تصل لـ70 دقيقة في مواعيد القطارات

كتب : محمد نصار

11:01 ص 30/12/2025

هيئة السكك الحديدية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت هيئة السكك الحديدية، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة من اليوم وحتى إشعار آخر، نظرًا لما يتم تنفيذه من مشروعات وأعمال إنشائية وأعمال التطوير الشاملة على بعض الخطوط والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

متوسط تأخير القطارات المتوقع

- خط القاهرة/ طنطا: 15 دقيقة.

- خط طنطا/ الإسكندرية: 10 دقائق.

- خط القاهرة/ أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط/ أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها/ بورسعيد: 45 دقيقة.

- خط طنطا/ المنصورة/ دمياط: 45 دقيقة.

- خط طنطا/ قلين كفر الشيخ/ شربين: 70 دقيقة.

- خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة: 45 دقيقة.

اقرأ أيضًا:

طقس شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

6 التزامات على صاحب العمل لتشغيل الأطفال وفقًا للقانون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة السكك الحديدية تأخيرات في مواعيد القطارات التهديات والتأخيرات بالسكة الحديد متوسط تأخير القطارات المتوقع

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية التعاملات الصباحية